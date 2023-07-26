بوتين: مصر تستحوذ على ثلث حجم تجارة روسيا مع أفريقيا

المصدر: د ب ا

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن مشروع محطة الضبعة النووي ينفذ حسب الخطة المعتمدة.

ونوه بوتين إلى أن هذا العام، "بعد شهر واحد بالضبط"، يوافق الذكرى الـ80 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر.

وبهذه المناسبة، تقدم السيسي بالتهنئة لروسيا بمناسبة مرور 80 عاما على إقامة العلاقات الروسية المصرية.

وأضاف بوتين: "على مدى هذه السنوات، وعلى مدى هذه العقود، اكتسبت العلاقات بين روسيا ومصر طابعا خاصا ومكانة خاصة. لقد تم إنجاز الكثير تحت قيادتكم سيدي الرئيس. لدينا مشاريع ضخمة وقوية في مجال الطاقة، وبشكل خاص مشروع بناء المحطة النووية. كل شيء يجري وفقا للخطة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن ثلث حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا يتم مع مصر.

وأضاف: "ارتفع حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 28.8٪ العام الماضي، وفي 5 أشهر من هذا العام ارتفعت بنسبة 7٪ أخرى عن العام الماضي".

ومن جهته، أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تقدر الدعم الواضح لروسيا في إنشاء محطة الضبعة النووية ومشروع المنطقة الروسية الصناعية.

وأكد الرئيس المصري، أن القمة الروسية الإفريقية سيكون لها نتائج عظيمة، مشيرا إلى أن مصر حريصة على تلبية دعوات الرئيس الروسي فيما يخص التعاون في المجالات المختلفة وأيضا على مستوى القارة الإفريقية.

ووصل الرئيس المصري إلى موسكو في وقت سابق اليوم للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية الثانية.

وعقدت القمة الأولى في عام 2019 بهدف دعم التعاون بين روسيا والدول الأفريقية في المجالات المختلفة.

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