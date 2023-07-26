مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

المصدر: عواصم - وكالات

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لقي ثلاثة فلسطينيين، صباح أمس، مصرعهم برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وطالبت الرئاسة الفلسطينية بتدخل فوري لوقف «العدوان» الإسرائيلي، وسط تحذيرات فلسطينية من تداعيات مسيرة أعلام يهودية شرقي القدس مقرر انطلاقها اليوم.

وتفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال في نابلس».

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: إن القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين فتحوا النار عليها من سيارة بالقرب من نابلس. وكتب يوآف غالانت على «تويتر» أن الحادث وقع عند جبل جرزيم المطل على نابلس. وأكد الجيش في بيان «شلّ حركة» ثلاثة فلسطينيين فتحوا النار على جنود، بعدما وصلوا بسيارة إلى حي «شومريم» (السامرية). وذكر أن أحدهم أطلق النار نحو جنود «كانوا يقومون بنشاطات دفاعية في المنطقة».

فيما وصفت الرئاسة الفلسطينية مقتل الثلاثة بأنه «جريمة حرب». وطالبت بتدخل أمريكي فوري لوقف «العدوان» الإسرائيلي الذي حذرت من أنه «يهدف لجر المنطقة إلى مربع العنف والتوتر وعدم الاستقرار». بحسب ما صرح به الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبوردينة.

إلى ذلك، حذرت أوساط فلسطينية رسمية وأهلية، من تداعيات تنظيم مسيرة يهودية شرقي القدس اليوم، بمناسبة «ذكرى خراب الهيكل».

وقال رئيس المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، روحي فتوح: إن «مسيرة الأعلام اليهودية المقرر مرورها في البلدة القديمة واستهدافها بوابات المسجد الأقصى هي استفزاز وإرهاب». وأضاف: إن «هذه الاستفزازات تأتي بعد فشل إثبات أي وجود مادي حضاري أو ثقافي لليهود في فلسطين، الأمر الذي سيفجر الأوضاع في المنطقة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة».

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