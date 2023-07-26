لبنان.. دعوة أممية لانتخاب رئيس بأسرع وقت

المصدر: (بيروت - د.ب.أ)

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دعت المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا، أمس، إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن. وقالت فرونتسكا، بعد لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي في بيروت: «كل الدول في مجلس الأمن موحّدة، وتحب أن ينجح لبنان ويتقدم بالإصلاحات السياسية، وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى التركيز الكبير على الاستقرار في لبنان، خصوصاً في الجنوب».

وأضافت: «وضعت ميقاتي في أجواء جلسة مجلس الأمن الأسبوع الفائت، كما أبلغته بأننا عرضنا في 16 يوليو الماضي بنيويورك فيلماً وثائقياً ثلاثي الأبعاد عن لبنان، اسمه «نحلم بلبنان»، بحضور جميع أعضاء مجلس الأمن، وحصد هذا الوثائقي نجاحاً كبيراً».

وتابعت: «قدمنا هذا المشروع في لبنان، لكن أردت تقديمه في نيويورك أيضاً، حيث لاقى نجاحاً كبيراً، كون الدول في مجلس الأمن المسؤولة عن القرارات الدولية وعن لبنان اكتشفت الإبداع في لبنان، واكتشفت أن هناك لبنانيين يهتمون بالبلد، وهم مستعدون للبقاء والعمل فيه، رغم كل الصعوبات». يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمات سياسية واقتصادية، حيث تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق، ميشال عون، في 31 أكتوبر الماضي، ودخل البلد مرحلة الشغور الرئاسي منذ ذلك الحين.

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