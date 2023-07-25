حرائق الغابات في الجزائر تحت السيطرة بنسبة 80%

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعدما دمرت عددًا كبيرًا من المنازل والمتاجر، ما زال رجال الإطفاء يكافحون الثلاثاء لإخماد الحرائق العنيفة التي ضربت شمال الجزائر وشرقها وتسببت في مقتل 34 شخصًا على الأقل بينهم عشرة جنود منذ الأحد.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية "نجحت مصالح الحماية المدنية في إخماد غالبية الحرائق بنسبة 80 بالمئة، بعد التجند بدون انقطاع طوال ليلة أمس، وتعزيز العمليات الميدانية برا بالمورد البشري والعتاد وتعاضد الإمكانيات بين الولايات".

وقالت الحماية المدنية بعد الظهر إن 11 حريقا لا يزال مستمرا في سبع ولايات في شمال البلاد وشرقها.

كل صيف، يشهد شمال الجزائر وشرقها حرائق تطال الغابات والأراضي الزراعية، وهي ظاهرة تتفاقم من سنة إلى أخرى بتأثير تغير المناخ الذي يؤدي إلى الجفاف وموجات الحر.

وفي تونس المجاورة، اندلعت في طبرقة الحدودية في الشمال الغربي حرائق خطيرة الاثنين في منطقة دمرتها النيران الأسبوع السابق.

وفي توجة بشمال شرق البلاد حيث قضى 16 شخصا، تم احتواء الحريق في شكل شبه كامل رغم استمرار بعض البؤر في الاشتعال.

ومنذ الأحد، اندلع حوالي 100 حريق في أكثر من 15 محافظة في الجزائر، خصوصا في البويرة وجيجل وبجاية، وهي مناطق تضررت بالفعل في العامين الماضيين بسبب حرائق خطيرة أودت بنحو 130 شخصًا.

وقالت وزارة الدفاع إن الجنود العشرة الذين قضوا جراء الحرائق حوصروا بالنيران أثناء إجلائهم من بني كسيلة في منطقة بجاية برفقة سكان القرى المجاورة.

كما أسفرت الحرائق عن إصابة أكثر من 80 شخصًا، بينهم 25 جنديًا، في منطقة بجاية، وفق إذاعة "سومان" المحلية.

واستدعى الوضع إجلاء أكثر من 1500 شخص من بعض القرى مع اقتراب الحرائق من منازلهم. كما دمرت النيران منتجعات ساحلية تعد مقاصد سياحية في الصيف.

والقرى المتضررة التي يقع الكثير منها في منطقة القبائل الجبلية، تحيط بها غابات كثيفة وتتعرض لموجة حر شديد منذ أسابيع سجلت 48 درجة مئوية الاثنين.

تسببت موجة الحر بجفاف الغطاء النباتي وجعلته أكثر عرضة لاندلاع الحرائق التي اشتعلت بفعل الرياح العاتية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز