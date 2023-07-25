مصر تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد

المصدر: أ ف ب

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استدعت وزارة الخارجية المصرية اليوم "الثلاثاء" القائم بأعمال سفارة السويد بالقاهرة، لابلاغه إدانة مصر الشديدة لإحراق المصحف في ستوكهولم.

وأفاد بيان من الوزارة بأن مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية إيهاب نصر استدعى صباح اليوم "الثلاثاء" "القائم بأعمال سفارة السويد بالقاهرة حيث تم إبلاغه إدانة مصر الشديدة ورفضها الكامل - حكومة وشعباً - للحوادث المؤسفة والمتكررة لحرق والإساءة لنسخ من المصحف الشريف بالسويد".

وحذرت الوزارة "من التداعيات الخطيرة والسلبية لتكرار تلك الأحداث المرفوضة، وما تؤدى إليه من تنامى ظاهرة الإسلاموفوبيا".

ودعت بضرورة اتخاذ السلطات السويدية، وغيرها من الدول التي شهدت حوادث مماثلة، "الإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها".



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