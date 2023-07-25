حرق القرآن يتكرر في الدنمارك والسويد

المصدر: عواصم - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجدد أمس حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في الدنمارك، فيما تلقت الشرطة السويدية في استوكهولم، طلباً جديداً للحصول على ترخيص بهدف حرق نسخة من المصحف أمام السفارة الإيرانية.

وأقدم شخصان أمس على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن. وينتمي هذان الشخصان لجماعة كانت قامت بواقعة مماثلة الأسبوع الماضي بثتها مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزارة الخارجية قولها، إن العراق يدين حرق المصحف أمام سفارته، وإنها تطالب سلطات الدول في الاتحاد الأوروبي «بإعادة النظر سريعاً بما يسمى بحرية التعبير وحق التظاهر».

سلوك عدواني

في القاهرة، أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس، بشدةٍ، ما قام به متطرفون في الدنمارك، في سلوكٍ عدواني مشين. وأكد المجلس -في بيان - رفضَه القاطع لمثل هذه الأعمال الإجراميَّة التي تستهدف استفزاز مشاعر جميع المسلمين حول العالم، مشيراً إلى أن تكرار هذه الأفعال العنصريَّة يعبر عن تطرف مشين وتعصب أعمى وكراهيةٍ مقيتةٍ تتنافى مع كل القيم والثوابت والأعراف الإنسانية، فضلاً عن كونها تنال من جهودِ نشر قيم السلام والتَّعايش الإنساني.

ودعا المجلس إلى العمل على سنِّ تشريعات حاسمة لتجريم ازدراء الأديان والانتهاكات بحقِّ المقدسات الدينية، مشيراً إلى أنه لا يمكن تبرير هذه الجرائم النكراء تحت دعاوى حرية الرأي والتعبير. وفي الأردن، أدانت وزارة الخارجية تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف في كوبنهاغن أمس، معتبرة إياه استفزازاً فجاً لمشاعر نحو ملياري مسلم حول العالم.

وقالت إن حرق المصحف يعد فعلاً من أفعال الكراهية والعنصرية المحرضة على العنف والإساءة للأديان، منوهة إلى أنه لا يمكن اعتبار هذا الفعل شكلاً من أشكال حرية التعبير مطلقاً. وفي الجزائر قالت وزارة الخارجية في بيان، إنها استدعت سفيرة الدنمارك والقائم بأعمال سفارة السويد احتجاجاً على واقعتي حرق‭ ‬المصحف.

طلب جديد

في الأثناء، تلقت الشرطة السويدية في استوكهولم، طلباً جديداً للحصول على ترخيص لتنظيم تجمع أمام السفارة الإيرانية في استوكهولم، السبت المقبل، بهدف حرق نسخة من المصحف، بحسب التلفزيون السويدي SVT. وكان الرجلان اللذان قاما بحرق القرآن قبل نحو أسبوعين، قالا في وقت سابق إنهما يخططان لعقد تجمعات جديدة لحرق المصحف مرة أخرى.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز