موجة الحر.. تُلهب ضفتي المتوسط

المصدر: عواصم - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضى 34 شخصاً وأصيب 26 آخرون في حرائق غابات طالت ثلاث ولايات (محافظات) شمالي الجزائر، في وقت تجتاح فيه موجة من الطقس الحار مناطق شمال أفريقيا وجنوبي أوروبا، حيث وصلت الحرارة إلى 49 درجة مئوية في بعض مدن تونس.

وانتشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو ظهرت فيها سيارات في ولاية أريزونا الأمريكية، وقد ذاب زجاج مصابيحها مثل الشموع. كما ظهر شخص يضع مقلاة على الأرض ويضع فيها بيضة نضجت على الفور.

حرائق الجزائر

في الجزائر، أعلنت وزارة الداخلية في بيان، أن البلاد سجلت في المجموع 97 حريقاً في 16 ولاية، لكن أعنفها اندلعت في بجاية والبويرة وجيجل وأسفرت عن 34 بينهم 10 جنود. ووصلت هذه الحرائق التي أججتها رياح شديدة، إلى مناطق سكنية في الولايات الثلاث، حيث تم إجلاء 1500 شخص مهددين بالنيران، بحسب الوزارة.

وتتواصل عمليات إخماد الحرائق في ولايات بومرداس والبويرة وتيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة. ووضعت السلطات في حال تأهب، حيث وصلت الحرارة إلى 48 درجة في خمس ولايات شرقية: جيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة التي صدر بشأنها تنبيه من المستوى الثاني البرتقالي. في الأثناء، ارتفعت أثمان مكيفات الهواء متجاوزة 500 يورو في مقابل 300 سابقاً، كما صارت سلعة شحيحة في السوق. واقتربت الحرارة في تونس من 50 درجة حتى شمالي البلاد، بزيادة تتراوح بين ستّ وعشر درجات عن المعدل الموسمي، ما تسبب في انقطاع الكهرباء ودفع عائلات للنوم على الشواطئ.

في تونس العاصمة، وصلت الحرارة إلى 49 درجة مئوية في منتصف فترة ما بعد ظهر أمس. وتسببت درجات الحرارة غير المعتادة في يوليو في قطع الشركة التونسية للكهرباء والغاز التيار في مناطق معينة في الأيام الأخيرة. عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تذمر الكثير من التونسيين من القيظ، وشبهوا تونس بـ «كانون تدفئة». في المقابل، يسجل المغرب وليبيا درجات حرارة أكثر تماشياً مع المستويات الموسمية المعتادة.

حرائق اليونان

في أثينا، قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس، إن بلاده تخوض «حرباً» مع حرائق الغابات المستعرة منذ أكثر من أسبوع في البلاد، وأجبرت السلطات على إجلاء عشرات الآلاف.

ولا تزال لينا شفارتس التي عادت لتوّها إلى بلادها مع سيّاح ألمان آخرين جرى إجلاؤهم من جزيرة رودس اليونانية التي تجتاحها النيران، عاجزة عن تصديق ظروف رحيلها المتسرّع، متحدثة عن «جحيم على الأرض».

كما تعد مالطا أحدث بلد يعاني من موجات الحر الشديدة التي اجتاحت جنوب أوروبا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أنها تكافح حالات انقطاع الكهرباء لليوم الثامن بسبب ارتفاع درجات الحرارة.وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في مالطا أن البلاد سجلت 42.7 درجة مئوية أمس ، لتبلغ بذلك درجة الحرارة القياسية لشهر يوليو التي سجلت في عام 1988.

خلية أزمة كما حرمت موجة الحر مئات الآلاف من سكان كاتانيا في جزيرة صقلية من الكهرباء والمياه، بحسب عمدة المدينة حيث تم تنظيم اجتماع أزمة أمس .وبلغت الحرارة 47.6 درجة مئوية أمس ، بحسب خدمات الحماية المدنية في كاتانيا الواقعة في شرق الجزيرة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز