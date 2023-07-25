حرب السودان.. 100 يوم ومعاناة بلا أفق

المصدر: دبي - البيان، الخرطوم - وكالات

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أعلنت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي في السودان، عن عقد لقاء موسع بالقاهرة اليوم، لمناقشة إنهاء الحرب التي دخلت أمس يومها المئة باشتباكات جديدة وتحذيرات أممية من التداعيات الإنسانية المستمرة بلا نهاية في الأفق.

وأشارت قوى الحرية والتغيير إلى أن المتغيرات والتحديات تفرض ضرورة وقفها وقطع الطريق أمام مخططات أنصار نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير من أجل العودة إلى الحكم.

ميدانياً، دارت اشتباكات جديدة في الخرطوم أمس، بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأفادت تقارير صحافية عن سماع دوي انفجارات متقطعة وأسلحة ثقيلة صادرة من شمال أم درمان. واستيقظ سكان المدينة، أمس، على وقع دوي انفجارات القصف الكثيف من منصات المدفعية الثقيلة في قاعدة كرري العسكرية شمالي أم درمان. واستهدف عناصر الجيش مواقع قوات الدعم السريع شمالي الخرطوم بحري، رافقها عمليات تحليق طيران الاستطلاع والطيران الحربي، فيما ردت الدعم السريع بالأسلحة المضادات الأرضية.

ضحايا

وحصد الصراع آلاف الضحايا من بينهم أطفال يتعرض أحدهم للقتل أو الإصابة بجروح في كل ساعة، وفق تقرير لمنظمة يونيسيف، نقلته وكالة فرانس برس.

وأسفرت الحرب المتواصلة من دون أي أفق للحل، إلى مقتل 3900 شخص على الأقل حتى الآن، بحسب منظمة أكليد غير الحكومية. ويشكل الأطفال إحدى الحلقات الأكثر ضعفاً في هذه الحرب التي تتركز خصوصاً في الخرطوم وإقليم دارفور (غرب).

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أمس، بأنها تلقت «تقارير عن 2500 انتهاك صارخ لحقوق الطفل - بمتوسط واحد على الأقل في الساعة». وأشارت إلى أن الأرقام المتوافرة في حوزتها تؤشر إلى أنه «قُتِل ما لا يقل عن 435 طفلاً في النزاع، وأصيب ما لا يقل عن 2025 طفلاً».

إلى ذلك، يستمر العاملون في المجال الإنساني في المطالبة سُدى بالوصول إلى مناطق القتال، ويؤكدون تعثر وصول المساعدات إلى الجمارك ودخول لعمّال الإغاثة.

وقال المجلس النروجي للاجئين في تقرير أمس «تسببت المئة يوم الأولى من الحرب في السودان بخسائر فادحة في أرواح المدنيين والبنية التحتية، لكن الأسوأ لم يأت بعد». وأضاف «أصبح البلد على حافة الانهيار، يصارع سلسلة من الأزمات التي لم يسبق لها مثيل مجتمعة».

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