ارتفاع وفيات حرائق الغابات في الجزائر إلى 34 شخصاً

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت وزارة الداخلية الجزائرية الاثنين إن عدد الوفيات نتيجة حرائق الغابات التي تجتاح مناطق بالبلاد ارتفع إلى 34 بينهم 10 جنود في ظل موجة حارة تشهدها منطقتي شمال أفريقيا وجنوب أوروبا.

وقالت السلطات إن نحو ثمانية آلاف من أفراد فرق الإطفاء يشاركون في جهود إخماد الحرائق.

وقالت وزارة الداخلية إنها تواصل عمليات الإطفاء في مناطق بومرداس والبويرة وتيزي وزو وجيجل وبجاية وسكيكدة.

وأُجلي نحو 1500 شخص حتى الآن.

وفتحت السلطات تحقيقاً قضائياً للوقوف على أسباب الحرائق.

وتجتاح شمال أفريقيا موجة حر كبيرة وسجلت المنطقة درجات حرارة تصل إلى 49 درجة مئوية في بعض بلدات تونس التي اجتاحت فيها حرائق الغابات بلدة ملولا الحدودية.

وقال شهود إن الحرائق التي اندلعت في مناطق جبلية وصلت إلى منازل بعض السكان في البلدة وأجبرت مئات العائلات على الفرار.

وقال مسؤول في الحماية المدنية إنه جرى إجلاء مئات من سكان البلدة في قوارب صيادين وسفن خفر السواحل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز