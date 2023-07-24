عشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى»

المصدر: د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت مصادر فلسطينية باقتحام مستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن المصادر قولها، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوساًَ في منطقة باب الرحمة.

ووفق الوكالة، تواصل الشرطة الإسرائيلية التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي عام 1948، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بوابات الأقصى الخارجية، وتبعد العشرات عنه.

وذكرت الوكالة، أنّ المسجد الأقصى يتعرّض لاقتحامات المستوطنين يومياً، عدا الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز