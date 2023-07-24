سعيد: تونس ليست ممراً للمهاجرين

المصدر: دبي - البيان عواصم - وكالات

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أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن بلاده «تواجه مأساة إنسانية بسبب الهجرة غير الشرعية، وأنه لا يمكن حلها عبر تحركات منفردة».

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن سعيد، قوله في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما، رفضه «أن تكون تونس ممراً أو مستقراً للمهاجرين غير النظاميين»، قائلاً: «تونس لن تقبل بأن تكون مركزاً مبطّناً للمهاجرين».

كما أكد أن «ظاهرة الهجرة غير النظامية لا يمكن حلها دون تكاتف جميع الدول»، مشيراً إلى أن «الهجرة غير القانونية أصبحت أيضاً عبر الصحراء، وليس عبر البحار فقط».

وأعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، الأسبوع الماضي، أن تونس وقعت مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، لتشمل الإسهام في النمو الاقتصادي لتونس، بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأعلن روته عبر حسابه في «تويتر»: «تسهم هذه الشراكة في النمو الاقتصادي وفرص العمل والآفاق المستقبلية للاقتصاد التونسي، وفي مجال الهجرة، وتعزيز إدارة الحدود، والسيطرة بشكل أفضل على مكافحة الهجرة غير النظامية».

وافتتحت ميلوني المؤتمر، محدّدة أولويات ما سمّته «عملية روما».

وتحدّثت -كما نقلت وكالة رويترز- عن «محاربة الهجرة غير النظامية، وإدارة تدفقات الهجرة القانونية، ودعم اللاجئين، وخصوصاً التعاون الواسع النطاق لدعم تنمية أفريقيا، وخصوصاً بلدان المغادرة (المهاجرين)، إذ بدونها سيبقى أي عمل غير كافٍ».

وأضافت أن التدفقات غير الشرعية للمهاجرين، تلحق ضرراً بجميع البلدان على البحر المتوسط، ودعت الدول إلى النضال معاً في مواجهة مهربي البشر.

وأضافت أن الحكومة الإيطالية منفتحة على استقبال المزيد من الأفراد عبر الطرق القانونية، لأن «أوروبا وإيطاليا بحاجة إلى الهجرة»، وذلك على النقيض من خطابها المتشدد الذي ألقته في وقت سابق.

وارتفع عدد الوافدين إلى إيطاليا هذا العام، مع وصول أكثر من 83 ألف شخص إلى شواطئها منذ بداية 2023، مقارنة بنحو 34 ألفاً في الفترة نفسها العام الماضي.

فرض رقابة

إلى ذلك، دعا رئيس حكومة ولاية هيسن بغربي ألمانيا، لفرض رقابة على الحدود على مستوى ألمانيا، لأجل تحجيم الهجرة غير الشرعية، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال بوريس راين لصحيفة «بيلد إم زونتاغ» الألمانية الأسبوعية: «يتعين على الحكومة العمل في النهاية على الحد من عدد الأشخاص الذين يصلون إلى ألمانيا بشكل غير شرعي. ونحتاج لأجل تحقيق ذلك، لفرض رقابة شاملة على الحدود الخارجية الألمانية».

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