بوعزيزي جديد في تونس

المصدر: أف.ب

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أقدم شاب على محاولة الانتحار بإضرام النار في نفسه في وسط العاصمة التونسية، ما تسبّب له بحروق من الدرجة الثانية، على ما أفادت وسائل إعلام محلية الأحد.

وجرت الحادثة ليل السبت-الأحد في شارع الحبيب بورقيبة بالقرب من مقر وزارة الداخلية، حين قام الشخص الذي يبلغ من العمر 35 عاما بإضرام النار أمام المارة، وفقا لذات المصدر.

ونُقل على الأثر الى المستشفى لتلقي العلاج. ولم تعرف بعد أسباب إقدامه على هذا الفعل.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان إقدام البائع المتجوّل محمد البوعزيزي على إضرام النار في نفسه في 17 ديسمبر 2010 ليلقى مصرعه مطلقاً الثورة التونسية.

ومنتصف أبريل الماضي، توفي لاعب كرة القدم التونسي نزار عيساوي بعد أن أضرم النار في جسده في محافظة القيروان احتجاجاً على وتعامل قوات الشرطة معه.

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