العراق .. القبض على 86 إرهابياً خلال أسبوع

المصدر: د.ب.أ

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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، القبض على 86 إرهابياً خلال أسبوع. وقالت وكالة الاستخبارات، في إحصائية نشرتها اليوم، وأوردتها وكالة الأنباء العراقية، إن مجموع العناصر الإرهابية التي تم إلقاء القبض عليها للفترة من 13 إلى 20 يوليو الجاري بلغ 86 إرهابياً، لافتة الى أن عمليات القبض شملت ثلاثة متسللين من عرب وأجانب.

وأشارت الى أنه تم العثور على 126 قطعة سلاح مختلفة و12 عبوة ناسفة وثلاث مضافات، لافتة إلى العثور على سبعة مواقع تستخدم لتهريب النفط ومشتقاته ومصادرة 20 عجلة.

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