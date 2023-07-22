إنزال جوي للجيش الأمريكي شرقي سوريا

المصدر: (دمشق - وكالات)

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نفذ الجيش الأمريكي، أمس، عملية إنزال جوي في محافظة دير الزور، شرقي سوريا، حيث «اعتقل عدداً من الأشخاص»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية «سانا».

وأفادت «سانا» بأن القوات الأمريكية نفذت عملية الإنزال بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، المدعومة من واشنطن، حيث تمت عملية الإنزال في بلدة عكيدات بريف دير الزور الشرقي.

نقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن طائرات أمريكية نفذت فجراً، عملية الإنزال بمشاركة مسلحي «قسد»، رافق العملية إطلاق نار كثيف وعشوائي على منازل الأهالي والأراضي الزراعية المحيطة بها.

فيما بينت المصادر أن الجنود الأمريكيين ومسلحي «قسد»، طوقوا البلدة وداهموا عدداً من المنازل، وخطفوا مواطنين واقتادوهم إلى قواعد قريبة تابعة للجيش الأمريكي. يشار إلى أن القوات الأمريكية نفذت عملية إنزال في البلدة ذاتها مطلع العام الماضي، جرى خلالها قتل قيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما دأبت القوات الأمريكية على تنفيذ عمليات إنزال جوي في البلاد، تتم عادة عبر مروحيات تقلع من قواعد داخل سوريا أو العراق، وترافقها طائرات حربية وأخرى مسيّرة. بينما تسعى هذه العمليات، في العادة، إلى اعتقال عناصر من «داعش». كما تشارك عناصر من «قسد» في هذه العمليات التي تحدث في محافظات دير الزور والحسكة بشكل رئيس، وبشكل أقل في محافظات أخرى مثل حلب.

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