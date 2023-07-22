السودان.. اعتداء عنيف على «أطباء بلا حدود»

المصدر: الخرطوم - وكالات

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أفادت منظمة «أطباء بلا حدود» الإغاثية أمس، بتعرض فريقها في الخرطوم لـ«اعتداء عنيف» وسرقة إحدى عرباته من قبل مجموعة من المسلحين، وسط استمرار المعارك التي دخلت شهرها الرابع في العاصمة وإقليم دارفور ومناطق أخرى من البلاد.

وتفصيلاً، ذكرت منظمة «أطباء بلا حدود» عبر «تويتر» أن فريقاً تابعاً لها مكوناً من 16 شخصاً «تعرض لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من المسلحين الخميس».

وأضافت المنظمة إن المسلحين قاموا «بضرب وجلد أعضاء الفريق». وأفادت «اعتقلوا أحد سائقينا، وهددوا حياته قبل الإفراج عنه، كما سرقوا إحدى سياراتنا».

وفي بيان المنظمة، فإن الحادث وقع لدى نقل الفريق إمدادات طبية من مستودعات المنظمة إلى المستشفى التركي إذ تم اعتراض الفريق على بعد 700 متر من المستشفى، وهو أحد مستشفيين عاملين فقط جنوبي الخرطوم بدعم من «أطباء بلا حدود».

وحذرت المنظمة من أنه نتيجة هذا الاعتداء «قد لا يستمر وجودنا في المستشفى التركي» فيما لم توجه المنظمة اتهاماً إلى أي من طرفي الصراع.

معارك مستمرة

إلى ذلك، تتواصل المعارك في مناطق مختلفة وأبرزها العاصمة الخرطوم، وإقليم دارفور غربي البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأفاد سكان في جنوبي العاصمة لوكالة «فرانس برس»، بتنفيذ الطيران الحربي «قصفاً عنيفاً على مواقع للدعم السريع حول المدينة الرياضية، وفي الأحياء الواقعة جنوبي سلاح المدرعات».

وأشار آخرون إلى قيام الجيش بـ«قصف مناطق سوبا شرقي النيل»، كما أفاد شهود من شمالي أم درمان ضاحية غربي الخرطوم الكبرى، بـ«إطلاق قذائف مدفعية ثقيلة وصاروخية باتجاه منطقة بحري شمالي العاصمة وكذلك جنوبيها».

وخارج العاصمة، أفاد شهود من مدينة الأبيض، بـ«تبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع حول المدينة»، التي تحظى بموقع استراتيجي على الطريق الذي يربط دارفور بالعاصمة، فضلاً عن وجود ثالث أكبر مطار بالبلاد فيها.

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