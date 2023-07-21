الجيش السوداني يقتل 18 عنصراً من قوات الدعم السريع

المصدر: د ب ا

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أعلن الناطق الرسمي باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة السوداني عن وقوع اشتباك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسفر عن مقتل 12 شخصا وفرار عدد آخر.

وقال الناطق: نصبت قواتنا كمينا ناجحا لقوات الدعم أسفر عن مقتل ستة منهم والاستيلاء على عدد من قطع الأسلحة.

وكشف الناطق عن قيام الدعم بقصف منطقة أركويت مربعي (61) و (63) والكلاكلة القبة بقذائف الهاون، ثم أرسل فريقا للتصوير واتهام القوات المسلحة بذلك، مشيرا إلى أن مثل هذه المحاولات تكررت كثيرا لخداع الرأي العام.

وأكد الناطق التعامل مع عدد من الأهداف "المعادية" حول مدينة الأبيض، حيث تم تدمير تجمعات لقوات الدعم السريع هناك.

وأوضح أن قوات الجيش تقوم بعمليات التمشيط والعمليات الخاصة بمنطقة العاصمة المركزية، كما هو مخطط لها، حيث تم التعامل مع عدد من ارتكازات قوات الدعم السريع بجنوب أم درمان وتدمير عدد من العربات المسلحة.

وقال إن "قواتنا مستمرة في التعامل مع الأهداف المعادية داخل وخارج العاصمة، وهي بكامل اليقظة والجاهزية للتعامل مع نوايا العدو وتحشداته بكافة المناطق".

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