قتلى في غارة قرب الخرطوم.. وإطلاق سراح أسرى من الجيش

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

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كشفت مصادر عن مقتل 34 شخصاً في غارة نفذتها طائرة مسيّرة، أول من أمس، في ضاحية العزوزاب قرب الخرطوم. وأفاد شهود عيان بسماع أصوات طائرات مقاتلة حلقت فوق مواقع تابعة لقوات الدعم السريع أمس، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وبحسب المصادر، قتل 15 مدنياً و19 ضابطاً في الجيش، بغارة «مسيّرة» نفذتها «الدعم السريع».

لكن سكان المنطقة قالوا إن الطائرات شنت 3 غارات جوية، وإن «الانفجارات كانت مرعبة». وفي ولاية شمال كردفان، أكد شهود أن القوات المسلحة شنت قصفاً صاروخياً ومدفعياً على «الدعم السريع» في مدينة الأبيض.

فيما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تمكنها من تسهيل إطلاق سراح عدد من عناصر الجيش كانوا أسرى لدى «الدعم السريع». وأوضح «الصليب الأحمر» في بيان، أنه تم الإفراج عن 6 من محتجزي الجيش لدى «الدعم السريع».

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