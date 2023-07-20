الأمم المتحدة تبدأ تفريغ الناقلة «صافر»

المصدر: (عدن - محمد أحمد)

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أعلن مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن، أن ناقلة النفط البديلة «اليمن»، رست أمس بجوار الناقلة المتهالكة «صافر» تمهيداً لبدء عملية نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ومنع وقوع أكبر تسرب نفطي في التاريخ البشري.

وقال منسق وكبير مستشاري الأمان، محمد صديق مضاوي، إن الناقلة الجديدة، التي أعيد تسميتها باسم «اليمن»، اقتربت من الناقلة «صافر»؛ لنقل 1.14 مليون برميل نفط خام إلى الناقلة البديلة، ومنع أي تسريب نفطي في مياه البحر الأحمر.

وأضاف إنه بعد أشهر من التحضير والتنسيق، بدأت الأمم المتحدة مع شركائها عملية عالية المخاطر لتأمين الوضع ومنع وقوع كارثة إنسانية وبيئية، إذ قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكلف بتنسيق المرحلة الطارئة من العملية، بتأمين السفينة «نوتيكا»، وهي السفينة البديلة حيث يتم نقل ملايين البراميل النفطية عبر الشركة الرائدة في مجال الإنقاذ البحري، التابعة لشركة «بوسكاليس»، والتي سوف تقوم بالتنسيق.

ووفق المكتب الأممي، فإن الأخير شرع في عملية معقدة ودقيقة؛ لتفادي ما يمكن أن يكون أحد أسوأ تسريب نفطي في تاريخ البشرية.

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