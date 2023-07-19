تفشي حمى الضنك بمخيمات النازحين في مأرب

المصدر: (عدن - محمد أحمد)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت السلطات الصحية في محافظة مأرب في اليمن، بأن حمى الضنك تفشت في أوساط سكان مخيمات النازحين بالمحافظة التي تأوي نحو 60 % من إجمالي النازحين في الداخل، فيما سجلت مئات الإصابات بمرض الحصبة.

ووفق ما ذكرته السلطات، فقد سجلت خلال الأيام الأخيرة مئات الإصابات بحمى الضنك في المحافظة، إذ تجاوزت الأعداد 1500 إصابة خلال النصف الأول من العام الجاري. وطالب مدير الصحة، أحمد العبادي، المنظمات الدولية العاملة في المحافظة، مساندة السلطة المحلية ودعم الجهود القائمة لمواجهة الوباء ومكافحته والحد من تفشيه. وكان مكتب الصحة المحلية، قد ذكر أنه سجل أكثر من 400 حالة إصابة بالحصبة، والشلل الرخو، خلال النصف الأول من العام الجاري، في المحافظة ذاتها.

وأفاد بأن عدد الحالات بلغت 387 حالة، بالإضافة إلى 14 حالة شلل حاد. في السياق قتلت طفلة وأصيب طفلان آخران من أسرة واحدة بانفجار مقذوف من مخلفات ميليشيا الحوثي بالقرب من أحد مخيمات النزوح، وذكرت السلطات أن الانفجار وقع في مخيم السويداء، حيث جرفت السيول عدداً من الألغام والقذائف المنفجرة التي زرعتها ميليشيا الحوثي بشكل عشوائي في المناطق التي وصلت إليها في أطراف المحافظة وفي محافظة الجوف المجاورة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز