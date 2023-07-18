إسرائيل تعتقل 11 فلسطينياً في الضفّة

المصدر: د.ب.أ

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اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينيا من محافظات نابلس وبيت لحم ورام الله بالضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن الاعتقالات شملت ستة من رام الله وأربعة من نابلس، وشابا من بيت لحم.

وأفاد تقرير فلسطيني أول أمس الأحد، بأن إسرائيل اعتقلت 3866 فلسطينياً خلال النصف الأول من العام الجاري تمّ الإفراج عن غالبيتهم لاحقاً.

وذكر التقرير الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين بمنظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة - القدس، أن من بين المعتقلين 568 طفلاً، و72 من امرأة.

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