حرب السودان.. توقعات باتفاق وقف النار قبل نهاية يوليو

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، مصطفى محمد إبراهيم، أمس الاثنين، أن يتم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك برعاية سعودية أمريكية.

وقال إبراهيم لوكالة أنباء العالم العربي ونقلها موقع «العربية.نت» أمس «أتوقع أن يكون هناك اتفاق على وقف شامل لإطلاق النار، ومن ثم البدء بحوار وعملية سياسية شاملة لحل الأزمة من جذورها، وذلك قبل نهاية الشهر الجاري». وأضاف «المفاوضات جارية حالياً برعاية سعودية أمريكية في جدة، والجيش أعلن استعداده للمفاوضات المباشرة مع الدعم السريع، ونحن أبلغناهم أنه بقدر استعدادنا للحرب نحن مستعدون للسلام».

تطور كبير

وأشار إبراهيم إلى أنه «يتوقع أن يكون هناك تطور كبير وإيجابي على صعيد المفاوضات في الأيام القادمة». وأكد أن قوات الدعم السريع مستعدة لتقديم أي «تنازلات تؤدي إلى تحقيق مصلحة الشعب وتؤمن استقرار البلاد عبر نقل السلطة إلى المدنيين».

ونفى إبراهيم تمركز قوات الدعم السريع في أي موقع مدني أو مستشفى أو مركز طبي، بل هي «موجودة في المواقع العسكرية المعروفة حتى قبل اندلاع الحرب، أو في مواقع تم الاستيلاء عليها من الجيش السوداني أو في مواقع لا تؤثر على تقديم الخدمات للمواطنين».

اشتباكات

وفيما يتواصل النزاع في السودان، أطلق الجيش، أمس، قذائف المدفعية تجاه تمركزات قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وأم درمان.

ووقعت أيضاً اشتباكات بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة في الأحياء المتاخمة لسلاح المدرعات جنوب الخرطوم بعد عمليات تمشيط تقوم بها فرقة المهام الخاصة من الجيش.

كما كثف طيران الجيش هجماته الجوية على شرق الخرطوم في مناطق متفرقة منها أحياء بُري والقاردن ستي والشاطئ. كذلك قصف محيط المدينة الرياضية جنوب الخرطوم. ونقل «العربية.نت» عن شهود عيان في محلية شرق النيل قولهم إن مسيرات تتبع للجيش استهدفت مواقع عدة للدعم السريع في المنطقة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز