إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على «الصحراء»

المصدر: (الرباط-وكالات)

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أعلن المغرب أمس، أن إسرائيل اعترفت بسيادته على الصحراء المغربية، وأنها تدرس فتح قنصلية في مدينة الداخلة.

وقال الديوان الملكي إن العاهل المغربي الملك محمد السادس تلقى أمس، رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «تتضمن قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء» المغربية. وأضاف البيان أن نتانياهو أكد «أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة».

وأفاد البيان بأن نتانياهو شدد أيضاً على أنه سيجري «إخبار الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضواً فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية» بهذا القرار. وجاء في البيان أن إسرائيل تدرس «فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة في إطار تكريس قرار الدولة هذا».

وأضاف أن الاعتراف الإسرائيلي لن يؤثر على «مبادئ» المغرب في الدفاع عن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وفي وقت سابق من أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تعيين أول ملحق عسكري له في المغرب.

وهذا التعيين يأتي تتويجاً لتطور العلاقات بين البلدين خلال العامين الماضيين، والتي شملت زيارة لكبار القادة العسكريين الإسرائيليين وإجراء عدد من التدريبات المشتركة آخرها كان «الأسد الأفريقي».

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