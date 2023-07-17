شيخ الأزهر يدعو الشباب لحمل راية السلام

المصدر: (جنيف - وام)

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وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، رسالة تهنئة لخريجي النسخة الثانية من «منتدى شباب صنَّاع السلام»، الذي نظَّمه المجلس بالشراكة مع مجلس الكنائس العالمي ومؤسسة روز كاسيل، واختتمت فعالياته في جنيف أول من أمس.

ودعا فضيلة الإمام الأكبر في رسالته الشباب الخريجين إلى ضرورة التطبيق العملي لما تعلموه خلال فترة مشاركتهم في هذا المنتدى، ليحملوا راية السلام وينشروه بين أقرانهم، وأن يقدِّموا بجهودهم ومبادراتهم البنَّاءة القدوة والمُثل.

وأكَّد أنَّ الأمل معقود على الشباب من أجل تحقيق مستقبل أفضل للإنسانية، مشيراً إلى إيمانه بأهمية تمكينهم في المجتمعات، وتحقيق طموحاتهم وأحلامهم نحو عالم تسوده روح الأخوة والتفاهم والتعايش الإنساني.

وعبر عن تقديره للشركاء في تنظيم المنتدى وهم كنيسة كانتربري برئاسة الدكتور جاستن ويلبي، ومجلس الكنائس العالمي وأمينه العام الدكتور جيري بلاي ومؤسسة روز كاسيل برئاسة الدكتورة سارة سنايدر وكل الشباب المنظمين.

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