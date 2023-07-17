3 جرحى من المستوطنين في إطلاق نار قرب بيت لحم

المصدر: (تل أبيب - وكالات)

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أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، اعتقال منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة «تقوع» قرب بيت لحم.

وكان 3 مستوطنين إسرائيليين أصيبوا في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني، استهدفت سيارتهم قرب حاجز للجيش في منطقة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وقال الجيش إن «عملية إطلاق نار وقعت على مفرق تقوع»، قائلاً: إنها أدت إلى إصابة رجل بجروح مباشرة، ومستوطنتين بشظايا.

وقال الجيش إن قواته اعتقلت المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار قرب بيت لحم في وقت سابق من أمس، كما نقل موقع «سكاي نيوز عربية» الذي نقل عن مصادر قولها إن المتهم اعتقل في منطقة فلسطينية قرب مستوطنة تقوع خلال تحصنه في أحد المساجد.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، على «تويتر» أمس، إن عملية إطلاق النار وقعت على مفرق تقوع، «ما أدى إلى إصابة مواطن إسرائيلي بجراح مباشرة ومواطنتين بشظايا». وأضاف أن «قوات الجيش تقوم بتمشيط المكان».

ونقلت «أسوشييتد برس» عن الجيش الإسرائيلي أنه ألقى القبض على مسلح مشتبه به في مدينة بيت لحم وصادر سيارته وبندقية هجومية عثر عليها داخلها، مضيفاً إنه اعتقل اثنين آخرين مشتبهاً بهما.

وتصاعدت أعمال العنف هذا العام، حيث قتل أكثر من 150 فلسطينياً بنيران إسرائيلية منذ بداية عام 2023 في الضفة والقدس الشرقية، وفقاً لإحصاءات الأسوشيتدبرس.

وسقط ما لا يقل عن 26 قتيلاً في هجمات فلسطينية على إسرائيليين خلال تلك الفترة.

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