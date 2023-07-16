الحكومة التونسية تجمد أجور 23 ألف مدرس

المصدر: د ب ا

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أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أمس السبت، أن الحكومة عطلت صرف أجور 23 ألف من المدرسين وليس 17 ألفا، بدعوى حجب أعداد الاختبارات.

وقال الطبوبي في اجتماع الهيئة الإدارية للمنظمة النقابية الأكبر في تونس، إن أعداد المعلمين الذين جمدت أجورهم لشهر واحد، يفوق ما صرحت به وزارة التربية والتي أعلنت عن 17 الفا.

واعتمدت الحكومة قاعدة "العمل غير المنجز" في تعطيل صرف الأجور وإعفاء 350 من مديري المدارس الابتدائية من مهاهم.

وأدى تعثر المفاوضات بين الحكومة ونقابة التعليم بشأن زيادات مالية، إلى إبقاء النقابة على قرار حجب أعداد الاختبارات والتقييمات النهائية طوال العام الدراسي وحتى نهايته في يونيو الماضي وتسبب ذلك في احتجاجات متكررة من أولياء طلبة المدارس.

وقال الطبوبي إن المدرسين أنهوا مهامهم بتقديم الاعداد الى الطلبة ولكن جرى حجبها عن الإدارة فقط كآلية للتفاوض.

ومن المتوقع أن تعلن الهيئة الادارية للاتحاد عن قراراتها لاحقا ردا على الإجراء الحكومي بتجميد أجر شهر واحد للآلاف من المدرسين.

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