مصرع 15 مهاجراً أفريقياً قبالة سواحل تونس

المصدر: تونس - وكالات

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لقي ما لا يقل عن 15 مهاجراً حتفهم خلال الأسبوع الجاري قبالة سواحل تونس على الحدود مع الجزائر، بحسب ما ذكرت وكالات أنباء عالمية. فيما أطلقت منظمات تونسية غير حكومية نداءً أمس، بشأن الوضع «الكارثي» لمهاجرين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، طردوا من صفاقس، وذلك عبر التحرك «لإيوائهم بشكل عاجل في مراكز».

وإثر صدامات أودت بمواطن تونسي مطلع يوليو الجاري، تم طرد مئات المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء من محافظة صفاقس (وسط شرق)، نقطة الانطلاق الرئيسة للهجرة غير القانونية، من قبل السلطات، ونقلوا إلى مناطق غير آمنة بالقرب من الحدود مع ليبيا والجزائر.

وأكد الناطق الرسمي باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، رمضان بن عمر، أن ما بين 100 و150 من المهاجرين من أطفال ونساء لا يزالون في المناطق الحدودية مع ليبيا.

وأضاف، إن نحو 165 آخرين تم نقلهم من المناطق الحدودية مع الجزائر دون أن يوضح مكان تواجدهم حالياً.

وقال بن عمر: «مهاجرون يتم نقلهم من مكان إلى مكان في أوضاع كارثية ويختبئون في الطبيعة خوفاً من أن يتم رصدهم».

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