العراق يستدعي سفيره في تركيا لـ«قضايا فساد»

المصدر: بغداد - وكالات

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أصدرت السلطات في العراق، أمس، أمر استقدام بحق سفيرها لدى تركيا، ماجد اللجماوي، وذلك بعدما رصدت ما قالت إنه «تضخم» في «أمواله بطريقة غير مشروعة».

وكشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أن أمر الاستقدام بحق السفير لدى أنقرة يأتي ضمن جهودها لمتابعة تضخم أموال كبار المسؤولين. وأفادت أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد، أصدر أمراً باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا، بحسب ما ذكرت «سكاي نيوز عربية».

وأضافت إن ذلك جاء على خلفية رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخم في أموال السفير، إذ إن التقرير الفني للدائرة أفاد أن مقدار التضخم بلغ (2,304,787,000) مليار دينار.

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