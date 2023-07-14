المرحلة الثانية لإنقاذ ناقلة «صافر» خلال أيام

المصدر: عدن - محمد أحمد

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أعلنت مصادر أنه من المقرر أن تبدأ الشركة المكلفة بإنقاذ ناقلة النفط اليمنية المتهالكة «صافر»، المرحلة الثانية من عملية الإنقاذ خلال أيام سيتم خلالها نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام إلى سفينة بديلة كانت الأمم المتحدة قد اشترتها لهذا الغرض.

ووفق مصادر في مكتب الأمم المتحدة، فإنه وبعد اكتمال المرحلة الأولى من عملية الإنقاذ، التي شملت فحص جسم الناقلة وحمولتها والاطمئنان على سلامتها، ستصل السفينة البديلة خلال يومين إلى ميناء رأس عيسى، حيث ترسو هناك لتبدأ عملية نقل كمية النفط الخام، فيما استكملت الشركة المنفذة ومراكز الإسناد في مينائي الحديدة والمخا كافة التجهيزات اللازمة لبدء عملية النقل، وكذلك التجهيزات المتعلقة بمواجهة أي تسرب نفطي محتمل أثناء تنفيذ العملية التي سوف تستمر 15 يوماً.

وبحسب مصادر مطلعة لـ«البيان»، فإن الأمم المتحدة حصلت على موافقة الجانبين الحكومي والحوثي للبدء بعملية نقل النفط الخام، وإنه بانتهاء المرحلة تكون البلاد والعالم تجاوز واحدة من أخطر حوادث التلوث التي كانت تهدد البيئة في البحر الأحمر والموانئ المطلة عليه في البلدان المجاورة لليمن، ما أكدته الأمم المتحدة التي ذكرت أن مستوى الخطورة يبقى ضمن النطاق المسموح.

وبموجب خطة الإنقاذ التي وضعتها الأمم المتحدة ووافقت عليها الحكومة اليمنية والحوثيون فإن المرحلة الثالثة ستكون الأقل خطورة، حيث سيتطلب الأمر من الشركة المنفذة تنظيف الناقلة الصافر من بقايا النفط الخام قبل سحبها إلى أحد موانئ المنطقة.

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