مفاوضات مصرية إثيوبية «عاجلة» بشأن سد النهضة

المصدر: (القاهرة - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على بدء مفاوضات «عاجلة» للاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله.

واستقبل السيسي، أمس، أحمد، في القاهرة حيث ناقشا سُبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الأثيوبي.

واتفقا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء السد وقواعد تشغيله، واتفقا كذلك على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.

ووفقاً لبيان مشترك بين البلدين، جدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الصديقين، بما يسهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة.

من جهتها، أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء سد النهضة خلال العام الهيدرولوجي (2023 - 2024)، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.

يشار إلى أن إثيوبيا دشنت رسمياً في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الانتاجية العام المقبل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز