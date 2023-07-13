مجلس السيادة السوداني يرحب بمخرجات قمة القاهرة

المصدر: د ب ا

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رحب مجلس السيادة الانتقالي السوداني بمخرجات قمة دول جوار السودان التي انعقدت بالقاهرة، مؤكدا استعداد القوات المسلحة السودانية لوقف العمليات العسكرية فوراً.

ونقلت وكالة أنباء السودان/ سونا/ اليوم عن بيان صادر عن مجلس السيادة:" أن حكومة السودان ترحب بمخرجات قمة دول جوار السودان التي انعقدت اليوم 13 يوليو 2023 بالقاهرة، وتتقدم بالشكر لجمهورية مصر العربية ولفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعوة واستضافة هذه القمة الهامة التي ترمي إلى استعادة الاستقرار والأمن في ربوع بلادنا الحبيبة".

وأشار المجلس في بيانه إلى ضرورة" الالتزام بابتدار حوار سياسي فور توقف الحرب يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانيين".

ووفق البيان: تؤكد حكومة السودان حرصها على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن والطمأنينة لربوع بلادنا الحبيبة، وتؤكد أن القوات المسلحة السودانية مستعدة لوقف العمليات العسكرية فوراً إذا التزمت قوات الدعم السريع بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان المدنية والمرافق الحكومية وقطع الطرق وأعمال النهب.

وشكر المجلس أيضا "دول جوار السودان التي أبدت مواقف داعمة لأمن واستقرار السودان والحفاظ على وحدته وسلامته وسيادته ودعمها لشعب السودان لتجاوز هذه المحنة، وكذلكً المملكة العربية السعودية لمسعاها المتواصل من خلال منبر جدة، والولايات المتحدة الأمريكية من أجل دعم وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين".

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