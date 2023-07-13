الأردن.. الدين العام يرتفع 2.6% في 4 شهور

المصدر: عمان - رويترز

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ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.6% إلى 31.46 مليار دينار (44.3 مليار دولار)، مقارنة مع 30.66 مليار دينار في نهاية 2022. وأظهرت الإحصاءات المنشورة على موقع وزارة المالية على الإنترنت، الخميس، أن الدين الداخلي للأردن بلغ 13.97 مليار دينار في نهاية أبريل، بينما سجل الدين الخارجي نحو 17.49 مليار دينار. ويعادل الدين العام الأردني 91.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وقامت وزارة المالية في العام 2021 بتغيير منهجيتها في احتساب الدين العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب 7.2 مليارات دينار.

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