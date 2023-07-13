تنسيق تونسي ليبي لمواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين

المصدر: (تونس - البيان)

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يسعى الجانبان التونسي والليبي إلى البحث عن حلول مشتركة لأزمة الهجرة غير الشرعية، وتدفق آلاف المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى، بحثاً عن ممرات نحو الضفة الشمالية للمتوسط.

حيث يعمل البلدان على إيجاد الظروف الملائمة لإعادة أكبر عدد من المهاجرين إلى بلدانهم بالتعاون مع المنظمات الدولية، وبمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني في الدولتين.

ومن المنتظر أن تنعقد خلال الأيام القادمة، سلسلة اجتماعات مشتركة على مستوى الخبراء في تونس ثم طرابلس؛ لبحث الحلول الكفيلة بتطويق أزمة المهاجرين غير الشرعيين، ونقل المقترحات لبقية دول الجوار المعنية بالملف بما فيها دول الضفة الشمالية للمتوسط.

كما سوف يعمل الطرفان على تنسيق المواقف والمقترحات خلال المؤتمر الدولي للهجرة الذي سوف تحتضنه العاصمة الإيطالية روما يوم 23 يوليو الجاري، دعي الرئيس التونسي، قيس سعيّد، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، إلى حضوره.

يشار إلى أن سعيّد ذكر الأسبوع الماضي في اتصال بالدبيبة، أن الحلّ لا يمكن أن يكون إلا جماعياً بين كل الدول المعنية سواء جنوب البحر المتوسط أو شماله، مشيراً إلى المبادرة التي كان أعلنها بضرورة عقد اجتماع في مستوى القمة بين كل الأطراف للقضاء على الأسباب قبل معالجة النتائج التي تتفاقم يوماً بعد يوم.

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