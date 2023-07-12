%80 من النازحين في اليمن نساء وأطفال

المصدر: (عدن - محمد أحمد)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن النساء والأطفال يشكلون نحو %80 من 4.5 ملايين نازح داخل اليمن، كما أن %26 من إجمالي عدد العائلات النازحة تعيلهن نساء، وقال: «إن حوالي خمسة ملايين ونصف من النساء والفتيات في سن الإنجاب يعانين من مشاكل في الوصول لخدمات الصحة الإنجابية. ومن بين كل عشر حالات ولادة في اليمن، تتم ست ولادات دون وجود قابلة مؤهلة».

في الأثناء وفيما تصر ميليشيا الحوثي على المضي في حربها الاقتصادية على الحكومة الشرعية من خلال استهداف موانئ تصدير النفط ومنع دخول البضائع القادمة من مناطق الحكومة وحظر بيع غاز الطبخ الذي ينتج في محافظة مأرب طالبت الأمم المتحدة بوقف هذه الحرب فوراً وحذرت من نتائجها على المدنيين. وأكد مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبورغ ضرورة خفض التصعيد الاقتصادي فوراً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز