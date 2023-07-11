للمرة الأولى في تاريخ سوريا.. الدولار يتجاوز 10 آلاف ليرة

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د ب أ

لأول مرة في تاريخ سوريا يصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى عشرة آلاف ليرة سورية، وبذلك بلغ 200 ضعف عن سعر الصرف في بداية عام 2011 قبل إندلاع الأزمة في سوريا.

ويعزو خبراء وغيرهم الارتفاع بسبب الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد والأزمات العالمية.

ويعتبر المحلل الاقتصادي الدكتور عبد القادر الحصري أن "ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريا ووصله إلى 200 ضعف عما كان عليه بداية عام 2011 يعود إلى لأسباب سياسية بحته وهو استعصاء الحل السياسي للازمة السورية".

وحذر المحلل الاقتصادي من أن "القادم من الأيام سوف يكون سيء ويتواصل إنحدار قيمة الليرة، ما لم يكن هناك حل سياسي وتدفق مساعدات إعادة الإعمار ووسائل الانتاج، ووقف نزيف هجرة أبناء سوريا".

ويبلغ سعر الصرف الدولار اليوم الثلاثاء 10350 ليرة سورية، وأعلن بنك سوريا المركزي اليوم الثلاثاء رفع سعر دولار الحوالات إلى 9000 ليرة سورية.

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