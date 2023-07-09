مقتل قيادي في تنظيم داعش في سوريا

المصدر: أ ف ب

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أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي "سنتكوم" الأحد عن قتلها قيادياً بارزاً في تنظيم داعش بغارة شنّتها في سوريا.

وشنت القوات الأمريكية الضربة الجمعة وقد أسفرت عن مقتل القيادي في شرق سوريا أسامة المهاجر، وفق بيان سنتكوم الذي لم يضف أي تفاصيل عن المنطقة المستهدفة أو القيادي القتيل ودوره في التنظيم المتطرف.

وأضافت القوات الأمريكية في بيانها أنه "ليس هناك مؤشرات تفيد بمقتل مدنيين في الغارة، لكن التحالف ينظر في تقارير حول إصابة مدني".

ونجحت القوات الأمريكية في تصفية أو اعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها الزعيم الأول لتنظيم داعش أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019.

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