تنديد أوروبي باستخدام إسرائيل «القوة المفرطة» في جنين

المصدر: عواصم - وكالات

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انتقد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفن كون فون بورغسدورف، استخدام إسرائيل المفرط للقوة خلال عدوانها على مخيم جنين الأسبوع الماضي.

جاء ذلك ضمن زيارة وفد دبلوماسي أوروبي، أمس، مخيم جنين للاجئين ف، تفقد خلالها أوضاع المخيم في أعقاب العدوان الذي استمر يومين. وقال بورغسدورف في تصريحات صحافية خلال الزيارة، إن الوفد الدبلوماسي اطلع على حجم الأضرار والدمار الناتج عن العدوان الإسرائيلي.

واستمع لشهادات بشأن منع وصول المساعدات الإنسانية للسكان، إلى جانب عرقلة إسعاف المصابين. وأضاف «لا حظنا أنه لم يكن هناك تمييز بين استهداف المسلحين والمدنيين خلال العدوان الإسرائيلي، كما لم يكن هناك استخدام للنظم العسكرية التي تحترم القانون الدولي».

وتابع «نحن هنا اليوم للاطلاع على الأضرار التي حدثت، وما نحتاج القيام به ليس تحقيق الاستقرار فقط، بل كذلك الحفاظ على الأرواح وتقديم الخدمات الأساسية للسكان والاحتياجات الإنسانية».

ودعا بورغسدورف إلى وقف التوسع غير القانوني للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ووقف العنف المفرط المستخدم ضد الفلسطينيين بما يمهد للوصول إلى حل سياسي يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين التفاوض المباشر وإنهاء الصراع. وزاد «يجب أن تنتهي دوامة العنف هذه ولا يمكن استمرارها. إذا لم يلق الصراع حلاً سياسياً، فسوف نقف هنا بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد عام، دون أن يتغير أي شيء».

ضم الوفد نحو 30 ممثلاً لدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وكندا، وشملت زيارته تفقد الأضرار في مخيم جنين والاطلاع على سير العمل في مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا». وفي المخيم، خرج السكان يتفقدون الدمار الواسع النطاق الذي خلفه الجيش الإسرائيلي، حيث دمرت جدران مبانٍ أو أحدثت فيها فجوات.

وقامت السلطات المحلية باختبار منظومة إنذار للتنبيه من عمليات اقتحام مستقبلية. فيما لحقت أضرار شديدة بالبنية التحتية في المخيم. إلى ذلك، دعا مسؤولون أمميون لجمع الأموال للمساعدة في إعادة إعمار المخيم. وقالت نائب المفوض العام لوكالة «أونروا»، ليني ستينسيث، «لإعادة الخدمات وزيادة الدعم للأطفال، نحن بحاجة للسيولة»، منوهة إلى نقص شديد في التمويل.

الأمم المتحدة «متمسكة» بإدانتها للعدوان

أعلن نائب الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن الأمين العام، أنطونيو غوتيريس «متمسك» بآرائه بشأن إدانة إسرائيل لاستخدامها المفرط للقوة في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية.

وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، قد دعا غوتيريس إلى التراجع عن إدانة إسرائيل بعد الاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش في مخيم جنين للاجئين. وصرح حق لصحافيين خلال المؤتمر اليومي في نيويورك، رداً على سؤال بشأن التراجع عن إدانة إسرائيل إن غوتيريس «يدين بوضوح كل العنف الذي يؤثر على المدنيين .

.بغض النظر عمن هو الجاني». وكان غوتيريس، ذكر الخميس الماضي، أن العملية خلفت أكثر من 100 إصابة في صفوف المدنيين، وشردت الآلاف من السكان، وألحقت أضراراً بالمدارس والمستشفيات، وعطلت شبكات المياه والكهرباء. كما انتقد غوتيريس إسرائيل منعها الجرحى من الحصول على الرعاية الطبية ومنعها العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى جميع المحتاجين.

وأدى الهجوم الإسرائيلي الذي استمر يومين إلى مقتل ما لا يقل عن 12 فلسطينياً.

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