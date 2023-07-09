6 قتلى بينهم 4 جنود بقصف حوثي وانفجار لغم باليمن

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سقط قتلى وجرحى عسكريون، أمس، في هجوم بطائرتين مسيرتين، استهدفتا تجمعاً للجيش اليمني، في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وصرح مصدر عسكري (طلب عدم الكشف عن اسمه) إن «ميليشيا الحوثي هاجمت بطائرتين مسيرتين تجمعاً للجيش في منطقة الضباب غربي تعز».

وأضاف: إن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة جنود، وأصيب نحو عشرة آخرين، ثلاثة منهم في «حالة حرجة».

ويأتي الاعتداء وسط استمرار المساعي الدولية والأممية لحل الأزمة اليمنية.

إلى ذلك، قُتل مهندسان يمنيان بانفجار لغم أرضي، أثناء عمل أحد فرق التطهير في نزع الألغام بمحافظة صعدة، شمالي اليمن. وقال المرصد اليمني للألغام، في بيان، «إن اللغم انفجر أثناء عمل الفريق في نزع الألغام، التي زرعها الحوثيون في قرية البقع».

وذكر البيان أن الفريق الهندسي كان قد نزع عشرة ألغام نوع «صماد»، مضادة للدروع في منطقة المخنق، مشيراً إلى أن اثنين من الفريق صادفا ألغاماً زرعت فوق بعضها، حاولا التعامل معها، لينفجر أحد الألغام بهما.

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