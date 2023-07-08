محمود عباس يدعو إلى حراك عربي دولي ينهي الاحتلال الإسرائيلي

المصدر: (رام الله - د.ب.أ)

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دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، إلى حراك عربي ودولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد عباس في بيان عقب استقباله بمدينة رام الله وزير الخارجية العُماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي يمثل المخرج الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وبحسب البيان، اطلع عباس الوزير العُماني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية: «في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، كما حصل في جنين ونابلس وغيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة». ونوّه إلى ما تمارسه إسرائيل من استيطان وهدم منازل وقتل وتمييز العنصري «الأمر الذي يدمر ما تبقى من حل الدولتين».

وثمّن عباس مواقف سلطنة عمان الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مشدداً على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. كما ثمّن مواقف سلطان عُمان، هيثم بن طارق، في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في المحافل الدولية، وعلى الصعد كافة. بدوره، سلم وزير الخارجية العُماني، عباس رسالة خطية من سلطان عُمان تضمنت دعوته لزيارة مسقط «بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتأكيد موقف السلطنة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة».

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