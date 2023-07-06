الخارجية السودانية: الدعم السريع يقود انقلاباً فاشلاً

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

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اتهم وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، قوات الدعم السريع باستهداف هدم الدولة في عدوان عسكري شامل.

وقال علي الصادق حسب ما نقل موقع «العربية نت»، إنّ قوات الدعم السريع استغلت الهُدن والترتيبات الإنسانية التي وقعت في جدة لشن المزيد من الاعتداءات الممنهجة، معتبراً أن السودان يشهد تداعيات محاولة انقلابية فاشلة قامت بها قوات الدعم السريع بعد تمردها في أبريل الماضي.

وتواصلت المعارك الضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مدينة أم درمان، وأسفرت عن وقوع قتلى وإصابات بين المدنيين، وتدمير عدد كبير من المنازل.

أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة مقاتلة للجيش السوداني من طراز «ميغ» في مدينة بحري، والتحفظ على طيارها. في الأثناء حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من تزايد العنف في إقليم دارفور. وقالت اللجنة، في بيان أمس أنه في الأسبوعين الماضيين، فر حوالي 36 ألف شخص من المنطقة إلى تشاد المجاورة.نيروبي.

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