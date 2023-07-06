البرهان يرفض مجدداً رئاسة كينيا للجنة الرباعية لعلاج الأزمة السودانية

المصدر: وام

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جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رفض بلاده رئاسة كينيا للجنة الرباعية التي نتجت عن قمة المنظمة الحكومية الدولية للتنمية في شرق أفريقيا "إيجاد" المعنية بإنهاء القتال ومعالجة الأزمة في السودان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه أمس الأربعاء البرهان من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، هنأه فيه بعيد الفداء المعظم متمنياً للشعب السوداني دوام التقدم والازدهار، راجيًا أن يعود السلام للسودان وشعبه وأن تتوقف هذه الحرب، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأطلع البرهان الرئيس الصومالي على الأوضاع في البلاد، مؤكداً أن حكومة السودان لم تدخر جهداً في وقف الحرب عبر الطرق السلمية وذلك بهدف إحلال السلام في السودان.

ورفضت وزارة الخارجية السودانية في الشهر الماضي رئاسة كينيا للجنة بسبب دعم حكومة نيروبي وكبار مسؤوليها لمواقف الدعم السريع وقيامها بإيواء عناصرها وتقديم مختلف الدعم لها.

وتضم اللجنة الرباعية في عضويتها كلا من إثيوبيا وجيبوتي وجنوب السودان وكينيا.

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