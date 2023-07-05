«الغذاء العالمي»: نصف الأسر اليمنية تفتقر للحد الأدنى من الغذاء

المصدر: عدن - محمد أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكر برنامج الغذاء العالمي أن حوالي نصف الأسر اليمنية لا تستطيع توفير الحد الأدنى من احتياجات الغذاء الأساسية، وقال إن واردات البلاد من المواد الغذائية تراجعت الشهر الماضي بنسبة 28 %، داعياً إلى مراقبة وضع الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة.

وفي تحديث عن الأمن الغذائي في اليمن أوضح البرنامج أن حوالي 48 % من الأسر في مناطق سيطرة الحكومة والتي شاركت في الاستطلاع الذي أجراه مؤخراً «لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية» وكذلك في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وبنسبة 44 %، وقال: إن مستوى انعدام الأمن الغذائي «شهد تصاعداً مقلقاً» خلال شهر مايو الماضي، حيث ارتفع بنسبة 9 % عن الشهر الذي سبقه.

وحسب البرنامج فقد استمرت مناطق البلاد في مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي خلال شهر مايو، الذي شهد ارتفاعاً في مستوى انتشار عدم كفاية الغذاء إلى 45 % مقارنة بـ36 % في الشهر السابق، موضحاً بأن واردات البلاد من المواد الغذائية انخفضت خلال الفترة (يناير - مايو) 2023، بنسبة 28 % في موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، و11 % في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة.

ووفق ما جاء في التقرير فإنّ برنامج الغذاء العالمي اضطر إلى تحويل أكثر من 900 ألف مستفيد من المساعدات النقدية إلى المساعدات الغذائية العينية بسبب النقص الحاد والمستمر في التمويل، حيث ذكرت الأمم المتحدة أنها لم تحصل سوى على ربع المبلغ المطلوب لتغطية الاحتياجات الإنسانية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز