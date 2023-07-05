ميقاتي يدعو لانتخاب رئيس للبنان في «أسرع وقت»

المصدر: بيروت - وكالات

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دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد في أسرع وقت ممكن، منتقداً من وصفهم بأنهم يصوّبون سهام الانتقادات فقط من أجل تحقيق شعبية.

وأكد ميقاتي خلال مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث الذي عُقد في أحد فنادق العاصمة بيروت، في صفحته الرسمية على «فيسبوك»، عدم مسؤولية حكومته عن الفراغ الرئاسي في البلاد.

وأضاف: «هناك من تستهويه وضعية المعارضة فيصوّب على عمل الحكومة لكسب شعبية مزعومة وكأن البلد يتحمل مزيداً من الجدل والسجالات العقيمة».

وأردف: «انتخبوا رئيساً جديداً بأسرع وقت فتنتفي كل الإشكالات المفتعلة، وارحموا الناس وأوقفوا افتعال تشنجات وسجالات لا طائل منها».

في الأثناء قال المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري خوري، أمس، إن القضاء الفرنسي وافق على نقل أصول مجمدة تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومعاونين له إلى الدولة اللبنانية.

يخضع سلامة، البالغ من العمر 72 عاماً ويتولى المنصب منذ ثلاثة عقود، لتحقيقات وأوامر توقيف في فرنسا وألمانيا بشأن مزاعم فساد وغسل أموال.

وقال مصدر قضائي في باريس، إن محكمة الاستئناف أيدت أمس الثلاثاء مصادرة أصول بملايين اليورو مرتبطة بسلامة وبعض معاونيه. وأضاف المصدر: «أيدت المحكمة جميع أوامر المصادرة». غير أن المصدر لم يعلّق على ما إذا كانت الأصول قد نُقلت إلى الدولة اللبنانية.

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