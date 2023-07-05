القوات الإسرائيلية تبدأ الانسحاب من جنين

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بدأت القوات الإسرائيلية الانسحاب من مدينة جنين الفلسطينية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وذلك بعد أن نفذت واحدة من أكبر العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات وفق مصدر دفاعي وشهود من رويترز .

وقال شاهدان من رويترز إنهما رأيا أرتالا من مركبات الجيش الإسرائيلي تغادر جنين فيما يبدو أنه مؤشر على انتهاء العملية الإسرائيلية التي بدأت في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين.

ولا يزال من الممكن سماع دوي الانفجارات في جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية وسط تقارير عن معركة بالأسلحة النارية في مستشفى المدينة أو بالقرب منه. ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحقق من تفاصيل تلك الواقعة.

وبدأت العملية، التي قال الجيش إنها تهدف لتدمير البنية التحتية والأسلحة الخاصة بجماعات مسلحة في المخيم، بهجوم بطائرة مسيرة في الساعات الأولى من أول أمس ونشر أكثر من ألف من أفراد القوات الإسرائيلية.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عند نقطة تفتيش بالقرب من جنين "في هذا الوقت نستكمل المهمة، ويمكنني القول إن نشاطنا المكثف في جنين لن يكون (مجرد) عملية وتنتهي".

ومخيم اللاجئين المكتظ بالسكان، حيث يعيش حوالي 14 ألفا في أقل من نصف كيلومتر مربع.

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