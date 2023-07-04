اليمن.. استكمال المرحلة الأولى من إنقاذ «صافر»

المصدر: (عدن - محمد أحمد)

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أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أنها استكملت المرحلة الأولى من عملية إنقاذ الناقلة «صافر» الراسية قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن، مشيرة إلى أن هذه المرحلة شملت فحص وتقييم الخزان العائم.

وتتوزع خطة إنقاذ الناقلة «صافر» على أربع مراحل تمتد لثمانية عشر شهراً، فيما يحذر خبراء من مغبة التأخير في عملية تفريغ النفط من السفينة خشية حدوث تسريب تكون له تداعيات بيئية وخيمة.

وقالت الأمم المتحدة، إنها ستحتاج إلى 144 مليون دولار لحل أزمة خزان النفط بالناقلة الذي ينذر بخطر تسرب 1.1 مليون برميل من النفط الخام قبالة ساحل اليمن.

وستتركز المرحلة الثانية على نقل النفط من الناقلة إلى السفينة المؤقتة خلال فصل الصيف هذا العام، وتتطلب العملية 80 مليون دولار. ولم تخضع السفينة التي صنعت قبل 47 عاماً، وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، للصيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها، مما ينذر بكارثة بيئية في جنوب البحر الأحمر.

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