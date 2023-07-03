تونس تحبط 65 محاولة هجرة سرية

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أعلنت السلطات التونسية أمس، إحباط 65 محاولة هجرة غير شرعية وضبط 2068 شخصاً أثناء محاولتهم الوصول إلى الضفة الأوروبية خلال عطلة عيد الأضحى.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس تأكيدها في بيان عبر صفحتها بـ«فيبسوك» أن «وحدات إقليم الحرس البحري في الوسط (صفاقس وقرقنة والمهدية) تمكنت من إحباط 47 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 1879 مجتازاً منهم 1858 من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء و21 تونسياً».

وأضافت أن «وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل، شرق تونس (نابل وسوسة والمنستير) تمكنت من إحباط 18 عملية إبحار خلسة ونجدة وإنقاذ 189 مجتازاً تونسياً وحجز 14 زورقاً بحرياً ومركباً و3 كاياك (زوارق صغير)».

وأفاد الحرس الوطني التونسي بأن «النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المجتازين». وشهدت تونس الفترة الأخيرة، تصاعداً لافتاً في وتيرة الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا، خصوصاً نحو سواحل إيطاليا.

وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي بحثوا في بروكسل الخميس الماضي اتفاقاً مع تونس، يهدف إلى مكافحة الهجرة وضبط شبكات المهربين. ويشمل الاقتراح الأوروبي منح تونس مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو، ومساعدة بقيمة 150 مليون يتم صرفها «فوراً» في الميزانية، وحزمة بقيمة 105 ملايين لإدارة الهجرة.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي منح تونس بحلول أواخر الصيف قوارب ورادارات نقالة وكاميرات وعربات، لمساعدتها في تعزيز ضبط حدودها البرية والبحرية. (تونس - البيان)

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