بغداد تطالب السلطات السويدية بتسليم العراقي الذي وجه إهانة للقرآن

المصدر: أ ف ب

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، مساء أمس الخميس، مطالبة بغداد للسلطات السويدية بتسليم العراقي الذي وجه إهانة للقرآن الكريم.

وقال الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الشخص الذي قام بتوجيه إهانة للقرآن الكريم عراقيّ الجنسية".

وأضاف "لذا نطالب السلطات السويدية بتسليمه للحكومة العراقية لمحاكمته وفق القانون العراقيّ".

كان الصحاف، قد أعلن مساء الخميس، استدعاء السفيرة السويدية لدى العراق للاحتجاج على حرق القرآن في بلادها.

وقال الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" وزارة الخارجيَّة العراقيَّة استدعت السفيرة السويدية لدى العراق، وأبلغتها احتجاج ‫العراق‬ الشديد على سماح الحكومة السويدية لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ‫ستوكهولم‬ يوم الأربعاء".

وأضاف، أن" الخارجية تطالب الحكومة السويدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الإساءة المتكررة للقرآن الكريم وتؤكد أن المسوغات القانونية وحرية التعبير لا تبرر السماح بالإساءة للمقدسات الدينيَّة"

وأمس الخميس، نظم محتجون عراقيون، وقفة أمام السفارة السويدية في بغداد، رفضاً لقيام متطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام أحد المساجد في ستوكهولم.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن المحتجين رفعوا نسخاً من المصحف تأكيداً لاعتزاز المسلمين بالقرآن الكريم ورفضاً للفعل المشين الذي حصل في العاصمة السويدية بعد ترخيص الحكومة هناك تظاهرة أكد من دعا إليها أنه سيقوم بحرق نسخة من القرآن دون أن يتم ردعه من السلطات هناك.

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