300 ألف متضرر من الأمطار والفيضانات في اليمن

المصدر: عدن - البيان

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ارتفع عدد المتضررين من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي هطلت على اليمن منذ مارس الماضي إلى أكثر من 300 ألف شخص وفق بيانات حديثة لمجموعة الإيواء التي تضم المنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي.

وذكر تحديث المجموعة أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي نجمت عنها في اليمن ألحقت أضراراً بأكثر من 44 ألف أسرة - 308 آلاف شخص في أكثر من 100 مديرية في 19 من محافظات اليمن منذ بداية مارس وحتى 24 يونيو الجاري ووفق هذه البيانات فقد كانت محافظة الحديدة الأكثر تضرراً من الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد، حيث تم تسجيل تضرر 27,700 أسرة، وحلت محافظة عدن في المرتبة الثانية في عدد الأسر المتضررة بـ12,300 أسرة، ثم محافظة إب في المرتبة الثالثة وبعدد 1,600 أسرة، بينما تضررت 1,500 أسرة في صنعاء، و1,200 أسرة في محافظة صعدة.

ونبه التحديث إلى الاستجابة الإنسانية للمتضررين من هذه الفيضانات تشهد فجوات كبيرة تتراوح بين 60 - 96 %، وبمتوسط إجمالي 72 %، من مقدار الاحتياجات وخلطات المواد غير الغذائية ومأوى الطوارئ في طليعة الاحتياجات الإنسانية للمتضررين من الفيضانات.

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