الجزائر: نتابع باهتمام قضية وفاة الشاب نائل في فرنسا

المصدر: د ب ا

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أكدت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم الخميس أنها لا تزال تتابع باهتمام بالغ تطورات قضية وفاة الشاب نائل .م بـ"شكل وحشي ومأساوي بفرنسا".

كان الشاب نائل (17 عاما) الذي ينحدر من أصول جزائرية قُتل مساء أمس الأول الثلاثاء قرب باريس، من مسافة قريبة خلال عملية تدقيق مروري للشرطة الفرنسية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن "الجزائر علمت بصدمة واستياء بوفاة الشاب بشكل وحشي ومأساوي والظروف المثيرة للقلق بشكل لافت التي أحاطت بحادثة الوفاة".

وأضاف المصدر ذاته أن " الجزائر تعرب عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وتؤكد لها أن الجميع في بلدنا يشاطرها حزنها وألمها".

كما أكد أن الجزائر "على ثقة بأن الحكومة الفرنسية ستضطلع بواجبها في توفير الحماية بشكل كامل من منطق حرصها على الهدوء والأمن اللذين يجب أن يتمتع بهما مواطنونا في بلد الاستقبال الذي يقيمون به".

وابرزت وزارة الخارجية "حرص الجزائر الدائم على الوقوف إلى جانب الجالية الوطنية في اوقات الشدائد والمحن".

وأعلنت النيابة العامة في فرنسا اليوم الخميس، أنها وجهت تهمة القتل العمد للشرطي الذي قتل الشاب نائل، ووضعه قيد التوقيف الاحتياطي.

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