ضربات سورية روسية تقضي على عشرات الإرهابيين في ريف إدلب

المصدر: دمشق - سانا

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دمرت القوات المسلحة السورية، بالتعاون مع القوات الجوية الروسية، مقار ومعدات للإرهابيين في منطقة جبل الأربعين بريف إدلب، وقضت على عشرات الإرهابيين، وأصابت آخرين.

ونقلت وكالة «سانا» السورية الرسمية، عن بيان وزارة الدفاع الصادر أمس الأربعاء، إنه: «رداً على الاعتداءات اليومية المتكررة التي تنفذها التنظيمات الإرهابية على المدنيين في المناطق السكنية الآمنة في ريف حماة، نفذت قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة، ضربات جوية وصاروخية دقيقة ونوعية، استهدفت من خلالها المقار المحصنة للتنظيمات الإرهابية في منطقة جبل الأربعين في ريف إدلب، بما فيها من أسلحة وذخائر وأدوات توجيه وطائرات مسيرة استطلاعية وضاربة ومعدات تنصت وتشويش، وأدت هذه الضربات إلى تدمير المقار الإرهابية بالكامل، ومقتل وإصابة عشرات الإرهابيين، من بينهم عدد من متزعمي المجموعات الإرهابية».

وبينت الوزارة أن من القتلى عدداً من متزعمي المجموعات الإرهابية، منهم أبو كرمو مورك، وداوود محمد، وأبو سيف مصطفى الساحلي، وحيدرة محمود الغاب، وأبو البراء أبين، وأبو سيفو الحموي، وأبو مجاهد ربيع الغاب، وأبو الزبير سرجي، ورضوان ريحان، وعبد الحميد عكل، وأبو أحمد شيخ سنديان.

وكانت القوات السورية قد أعلنت يوم 25 يونيو الجاري تنفيذها بالتعاون مع القوات الجوية الروسية عدة عمليات نوعية أدت إلى تدمير مقار ومستودعات للإرهابيين ومواقع لإطلاق الطائرات المسيرة في ريف إدلب، بما فيها من أسلحة وذخائر وطيران مسير، وقضت على عشرات الإرهابيين وأصابت آخرين.

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