الحوثيون مهددون بعزلة دولية

المصدر: (عدن - محمد أحمد )

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فيما تدخل عملية السلام في اليمن مرحلة مهمة تستعد معها الأمم المتحدة لإعلان خطة شاملة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، يواصل الحوثيون تصعيد الحرب الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية، وهو ما دفع ثلاثاً من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى تهديد الحوثيين بعزلة دولية إذا ما استمروا في رفض خطة السلام، وأعدوا للخيار العسكري.

وعقب تنظيم الحوثيين عرضاً عسكرياً في مدينة إب وسط اليمن أصدر سفراء المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لدى اليمن بياناً دعوا فيه الحوثيين «إلى الكف فوراً عن أي أعمال من شأنها أن تلحق المزيد من الضرر باقتصاد اليمن»، والتواصل مع الأمم المتحدة.

وأكدوا أنه تم تقديم حلول للحوثيين بشأن القضية المعقدة والمهمة المتعلقة بالرواتب العامة وشجعوا قيادة الحوثيين على العمل بشكل بناء في هذه القضية لضمان حصول الشعب اليمني على رواتبهم وتحسين سبل عيشهم.

ذكر البيان أنه من المخيب للآمال بشكل خاص أن ترى الدول الثلاث الحوثيين يفاقمون الأزمات الإنسانية والاقتصادية الرهيبة في اليمن من خلال الاستمرار في منع صادرات النفط.

والمزيد من التصعيد الاقتصادي، بما في ذلك منع ناقلات غاز الطهي في مأرب من دخول المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وشددوا على أهمية أن يكون اليمن قادراً على بناء اقتصاد أقوى، وتقديم الخدمات العامة الأساسية وسبل العيش، وتمكين عمل القطاع الخاص دون تدخل أو ترهيب.

في الأثناء أشاد سفراء الدول الثلاث باستمرار الالتزام الواسع من قبل جميع الأطراف بالظروف الشبيهة بالهدنة في اليمن خلال العام الماضي. وقالوا إن هذه الظروف سمحت بتحقيق تقدم مهم في عدد من القضايا الرئيسية، مثل تسهيل نقل البضائع عبر ميناء الحديدة كانت خطوة مهمة لزيادة نسبة حصول المواطنين اليمنيين للموارد الأساسية التي هم في أمس الحاجة إليها.

ورحبت الدول الثلاث بالإعلان عن رحلات جوية دولية جديدة من مطار صنعاء، مما يزيد من حرية حركة المواطنين اليمنيين. وشمل ذلك لأول مرة منذ سبع سنوات رحلات جوية مباشرة من صنعاء إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام.

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